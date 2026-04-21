Lazio, Sarri sulle condizioni di Rovella: ecco quando può rientrare
21.04.2026 15:30 di Christian Gugliotta
Nella conferenza stampa tenutasi a Formello alla vigilia di Atalanta - Lazio, Maurizio Sarri ha parlato anche della condizioni di Nicolò Rovella, out da due mesi per una frattura alla clavicola. Queste le sue parole:
"Rovella sembra abbia avuto il via libera dai medici per avere qualche impatto sulla spalla operata, farà ancora una settimana a parte, poi forse rientrerà in gruppo. Spero di riaverlo per qualche partita".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.