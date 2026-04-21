Lazio, Sarri fa il punto: "Ecco come sta Maldini". E contro l'Atalanta...
21.04.2026 14:00 di Christian Gugliotta
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Risparmiato nelle ultime partite a causa di un'infiammazione alla rotula, Daniel Maldini sarà a disposizione per la semifinale tra Atalanta e Lazio, seppur non a pieno regime. Sulle sue condizioni si è espresso il tecnico Maurizio Sarri, che in conferenza stampa ha dichiarato:
"Maldini è guarito clinicamente, ha una tendinopatia cronica. Ha momenti in cui sta molto meglio, altri in cui l’infiammazione è invalidante. Oggi sembra meno infiammato, però quanto può giocare non lo so. Io a cinque cambi mi devo fermare".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.