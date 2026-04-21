Lazio, Marusic si aggiunge al gruppo: le ultime da Formello
AGGIORNAMENTO 11.25 - Adam Marusic in campo con la squadra. Il terzino montenegrino, dopo aver lavorato a parte nel riscaldamento, ha preso il posto di Manuel Lazzari nella partitella a campo ridotto.
Sono due i giocatori che si allenano a parte nella sessione di rifinitura della partita tra Lazio e Atalanta (semifinale di ritorno di Copppa Italia). Dopo aver svolto una prima parte del riscaldamento in gruppo, infatti, Adam Marusic e Adrian Przyborek si sono staccati dal gruppo per svolgere del lavoro differenziato a bordo campo. Per il terzino montenegrino si proverà a recuperarlo in vista del match di domani, resterà out invece Nicolò Rovella che, dopo aver svolto il torello, si è fermato e ha assistito al resto dell'allenamenoto seduto.