Roma, nuovo stop per lo stadio a Pietralata: cosa sta succedendo
20.04.2026 21:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Si ferma di nuovo il progetto dello stadio della Roma a Pietralata. Come riportato dall’Agenzia Nova, infatti, il Tar del Lazio ha disposto la sospensione del taglio degli alberi e delle attività esplorative nell’area. Lo stop sarà fino alla camera di consiglio, fissata per il 13 maggio. La decisione è arrivata in seguito al ricorso effettuato dai comitati e dalle associazioni contrarie alla costruzione dell'impianto. Secondo i rappresentanti dei “Comitati del No allo stadio”, il progetto della società giallorossa comporterebbe "un danno ambientale e la distruzione di un habitat naturale".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.