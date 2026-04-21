Lazio, cercasi attaccante: Sarri apre il ballottaggio, un favorito a sorpresa?
RASSEGNA STAMPA - Potrebbe esserci un favorito inatteso per giocare al centro dell’attacco della Lazio mercoledì sera a Bergamo contro l’Atalanta. Tutto è ancora da decidere, eppure proprio questo è il ruolo in cui Sarri si porta dietro più dubbi.
Dal suo arrivo alla Lazio, il titolare indiscusso è stato di fatto Maldini. Solo qualche fastidio al tendine rotuleo lo ha tenuto fuori in via precauzionale nelle ultime due gare, lasciando immaginare comunque un suo impiego contro l’Atalanta. La maglia da titolare, però, potrebbe essere ora non più così scontata.
Come riporta il Messaggero, a insidiare l'ex di giornata non è Dia né Ratkov, ma quel Noslin che ha impressionato favorevolmente nella gara vinta dalla Lazio al Maradona contro il Napoli. La prestazione ha dato segnali importanti a Sarri, che ora considera l’olandese leggermente avanti anche per la gara di Bergamo. Il ballottaggio rimane aperto: Noslin prova a sfilare la maglia a Maldini.