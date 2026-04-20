Italia, Figo: "Ripescaggio? Sarebbe molto discutibile"
A margine dei Laureus World Sports Awards a Madrid Luis Figo ha detto la sua sulla terza eliminazione consecutiva dell’Italia dai Mondiali.
“Penso che la gente in Italia, i dirigenti, tutti quelli che fanno parte della nazionale debbano riflettere, serve una riflessione profonda, perché se si viene eliminati una volta ok, se sono due è strano ma se diventano tre occorre pensare a una ristrutturazione, produrre più talenti, se tu non vinci non è solo una questione strutturale ma di qualità”.
“Ripescaggio? Riguardo al ripescaggio, non so quali sarebbero le basi per ripescare direttamente l'Italia e non altre nazionali, sarebbe discutibile”.
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