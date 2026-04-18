RIVIVI LA DIRETTA - Napoli - Lazio 0-2: Cancellieri e Basic sbancano il Maradona
Serie A Enilive | 33ª giornata
Sabato 18 aprile 2026, ore 18:00
Stadio Diego Armando Maradona, Napoli
NAPOLI - LAZIO 0-2 (6' Cancellieri, 57' Basic)
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (72' Mazzocchi), Anguissa (46' Elmas), Lobotka (63' Giovane), Spinazzola (63' Gutierrez); De Bruyne (46' Alisson Santos), McTominay; Hojlund. A disp.: Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Rrahmani. All.: Conte.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari (81' Hysaj), Gila (60' Provstgaard), Romagnoli, Tavares; Basic (70' Dele-Bashiru), Cataldi (60' Patric), Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni (60' Dia). A disp.: Giacomone, Pannozzo, Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Pedro, Isaksen, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.
Arbitro: Zufferli;
Assistenti: Lo Cicero - Cecconi;
IV Uomo: Feliciani;
VAR: Di Bello;
AVAR: Meraviglia.
NOTE
Ammoniti: Lobotka (N), Cataldi (L), Taylor (L), Dia (L)
Espulsi: -
Recupero: 1' ; 5'
SECONDO TEMPO
90'+5 - Finisce qui: la Lazio sbanca il Maradona e vince 0-2 contro il Napoli grazie ai gol di Cancellieri e Basic.
90'+3 - Ci prova di testa Hojlund: palla fuori.
90'+1 - Dia litiga con McTominay dopo il fallo su Buongiorno: ammonito il centravanti della Lazio.
90' - Cinque minuti di recupero.
89' - Noslin protegge palla e guadagna il fallo su Elmas.
88' - Stessa azione di prima: cross di Giovane, palla fuori.
86' - Cross insidioso di Giovane sul secondo palo. La palla attraversa tutta l'area di rigore e finisce sul fondo.
83' - Ancora un tiro deviato, questa volta di Hojlund. Di nuovo calcio d'angolo per il Napoli.
81' - Problemi al flessore per Lazzari, che resta a terra molto dolorante. È costretto a uscire, al suo posto entra Hysaj.
80' - Prova a farsi rivedere il Napoli: calcia McTominay, subentra Taylor che devia il tiro in angolo.
78' - Ottimo triangolo della Lazio, che arriva in area di rigore grazie al filtrante di Taylor per Dele-Bashiru. Il nigeriano però viene rimontato al momento del tiro.
77' - Si ferma Buongiorno: crampi anche per lui. Il Napoli prova ancora a farsi avanti, Cancellieri riesce ad allontanare il pericolo in area di rigore.
75' - Rientra adesso Giovane. Intanto fallo di Alisson Santos su Cancellieri.
73' - Problemi per Giovane che si ferma. Entra in campo lo staff medico, Napoli momentaneamente in dieci.
72' - Ultima sostituzione per il Napoli: Politano fa spazio a Mazzocchi.
70' - Ancora un cambio per Sarri: Dele-Bashiru prende il posto di Basic.
69' - Ci prova Politano da fuori: la palla finisce altissima.
68' - Occasionissima per la Lazio. Ancora un contropiede guidato da Noslin, lanciato da Dia. In area Nuno Tavares non riesce a segnare. Ora c'è Basic a terra, ha i crampi.
65' - Noslin si ferma a terra: ha i crampi.
63' - Altri due cambi per il Napoli: escono Spinazzola e Lobotka, entrano Gutierrez e Giovane.
60' - Lobotka resta a terra dolorante dopo un contrasto con Taylor. Ammonito il centrocampista della Lazio. Tre cambi per Sarri: fuori Zaccagni, Cataldi e Gila, dentro Dia, Patric e Provstgaard.
58' - Prova a rspondere subito il Napoli. Calcia Alisson Santos: palo esterno.
57' - GOOOOOOLLLLL DELLA LAZIO!!! Ancora un contropiede. Buongiorno manca l'anticipo su Noslin che lancia Nuno Tavares. Il suo cross arriva a Cancellieri che manca il controllo: la palla finisce a Basic che buca Milinkovic-Savic. È 0-2!
54' - Occasione per il Napoli. Si accende Alisson Santos che supera Lazzari e cerca il cross per Hojlund, che però non riesce ad arrivare sul pallone che finisce tra le braccia di Motta.
52' - Rischia tanto Lazzari che sbaglia il controllo e regala il contropiede a Spinazzola, che poi si fa recuperare. La palla finisce fuori: rimessa dal fondo.
50' - Altra occasione per la Lazio. Gila sradica il pallone dai piedi di Hojlund e fa partire il contropiede: Zaccagni serve Noslin in area, che però si allarga troppo e calcia male.
48' - Si fa avanti il Napoli con Politano prima e Hojlund poi: chiudono l'azione rispettivamente Cataldi e Romagnoli.
47' - Ripartenza della Lazio con Taylor. Il centrocampista olandese parte da solo da centrocampo e arriva a calciare verso la porta, ma il suo tiro finisce a lato.
46' - Inizia il secondo tempo. Due cambi per Conte: fuori Anguissa e De Bruyne, dentro Elmas e Alisson Santos.
PRIMO TEMPO
45'+1 - Fine primo tempo. Lazio in vantaggio al Maradona grazie al gol di Cancellieri.
45'+1 - Brivido per il Napoli. Buongiorno sbaglia il passaggio per Milinkovic-Savic, uscito fuori dalla porta, con Noslin. Rischio autogol, poi rientrato.
45' - Un minuto di recupero.
43' - Risponde ancora Milinkovic-Savic! Zaccagni serve Nuno Tavares a sinistra che calcia in porta: attento il portiere del Napoli.
42' - Prova a farsi vedere anche Lazzari che calcia da lontano. Blocca a terra Milinkovic-Savic.
39' - Basic difende palla, Spinazzola fa fallo. La Lazio può ripartire.
38' - Gira palla ora il Napoli a caccia dello spazio giusto per attaccare.
35' - Occasione per la Lazio: Milinkovic-Savic para il tiro di Cancellieri deviato da Olivera. Sulla respinta non riesce a segnare Noslin, che voleva il calcio d'angolo.
32' - Fallo di Cataldi su McTominay: ammonito il centrocampista della Lazio.
30' - Sbaglia il rigore Zaccagni, para Milinkovic-Savic. Sulla ribattuta il capitano della Lazio, ostacolato da Cancellieri, spara alto.
29' - Rigore per la Lazio. Sbaglia Buongiorno, Noslin recupera il pallone e parte da solo in contropiede. Di fronte a Milinkovic-Savic, Lobotka lo atterra in area. Giallo per il centrocampista del Napoli e penalty per la squadra di Sarri.
27' - Ci prova Anguissa in acrobazia. La palla era finita sul secondo palo dopo la deviazione di testa di Cancellieri. Il tiro del centrocampista del Napoli, però, finisce fuori.
26' - Ferma il gioco Zufferli: colpo alla testa per Romagnoli dopo uno scontro con Anguissa. Dopo qualche secondo a terra, il centrale della Lazio si rialza.
24' - Si fa vedere avanti il Napoli: De Bruyne imbuca per Hojlund, provvidenziale Romagnoli in scivolata.
23' - Zaccagni lancia in profondità Nuno Tavares che cerca Cancellieri in mezzo. Interviene Olivera a salvare tutto.
22' - Ci prova da fuori De Bruyne: palla alta di molto.
21' - Occasione per il Napoli. Cross pericoloso di Politano: McTominay manca il tap-in e la palla attraversa tutta l'area di rigore.
19' - Chiude Olivera su Noslin, servito in profondità da Zaccagni.
16' - Contropiede sprecato dalla Lazio iniziato da Basic e arrivato fino a Zaccagni a sinistra. Il capitano, però, ha sbagliato l'ultimo passaggio proprio per il croato che si era inserito in area di rigore. Si rialza intanto Cancellieri per un colpo subito da Lobotka.
13' - Pericoloso il cross di Politano: la palla attraversa l'area piccola e viene bloccata a terra da Motta.
12' - Spinazzola crossa verso Politano: interviene Zaccagni di testa, è calcio d'angolo per il Napoli.
11' - Crossa Politano dalla fascia, Motta allontana il pallone in uscita.
10' - Ci prova da fuori Basic: tiro troppo debole, facile la presa di Milinkovic-Savic.
9' - Zaccagni protegge palla, fallo di Beukema che lo atterra.
8' - Prova il cross Spinazzola, palla fuori di molto.
6' - GOOOOOOOLLLLLL DELLA LAZIOOOOOOO!!! Triangolo perfetto a sinistra: Zaccagni premia l'inserimento di Taylor, che mette la palla dietro per l'arrivo di Cancellieri che buca Milinkovic-Savic. È 0-1 al Maradona!
5' - Prova a infilarsi Noslin al limite dell'area di rigore, ma McTominay interviene e lo chiude.
3' - Si lancia in avanti Hojlund, ma Gila lo raggiunge e recupera il pallone.
2' - Prima ripartenza della Lazio guidata da Zaccagni e Noslin. Il suo cross però viene bloccato e allontanato da Olivera.
1' - Inizia il match al Maradona!
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Napoli - Lazio, gara valida per la 33ª giornata di Serie A. Appuntamento alle 18:00 per il fischio d'inizio del match.