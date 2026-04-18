RIVIVI LA DIRETTA - Napoli - Lazio 0-2: Cancellieri e Basic sbancano il Maradona

18.04.2026 19:55 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
RIVIVI LA DIRETTA - Napoli - Lazio 0-2: Cancellieri e Basic sbancano il Maradona
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Serie A Enilive | 33ª giornata

Sabato 18 aprile 2026, ore 18:00

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

NAPOLI - LAZIO 0-2 (6' Cancellieri, 57' Basic)

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (72' Mazzocchi), Anguissa (46' Elmas), Lobotka (63' Giovane), Spinazzola (63' Gutierrez); De Bruyne (46' Alisson Santos), McTominay; Hojlund. A disp.: Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Rrahmani. All.: Conte.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari (81' Hysaj), Gila (60' Provstgaard), Romagnoli, Tavares; Basic (70' Dele-Bashiru), Cataldi (60' Patric), Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni (60' Dia). A disp.: Giacomone, Pannozzo, Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Pedro, Isaksen, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.

Arbitro: Zufferli;

Assistenti: Lo Cicero - Cecconi;

IV Uomo: Feliciani;

VAR: Di Bello;

AVAR: Meraviglia.

NOTE

Ammoniti: Lobotka (N), Cataldi (L), Taylor (L), Dia (L)

Espulsi: -

Recupero: 1' ; 5'

SECONDO TEMPO

90'+5 - Finisce qui: la Lazio sbanca il Maradona e vince 0-2 contro il Napoli grazie ai gol di Cancellieri e Basic.

90'+3 - Ci prova di testa Hojlund: palla fuori.

90'+1 - Dia litiga con McTominay dopo il fallo su Buongiorno: ammonito il centravanti della Lazio.

90' - Cinque minuti di recupero.

89' - Noslin protegge palla e guadagna il fallo su Elmas.

88' - Stessa azione di prima: cross di Giovane, palla fuori.

86' - Cross insidioso di Giovane sul secondo palo. La palla attraversa tutta l'area di rigore e finisce sul fondo.

83' - Ancora un tiro deviato, questa volta di Hojlund. Di nuovo calcio d'angolo per il Napoli.

81' - Problemi al flessore per Lazzari, che resta a terra molto dolorante. È costretto a uscire, al suo posto entra Hysaj.

80' - Prova a farsi rivedere il Napoli: calcia McTominay, subentra Taylor che devia il tiro in angolo.

78' - Ottimo triangolo della Lazio, che arriva in area di rigore grazie al filtrante di Taylor per Dele-Bashiru. Il nigeriano però viene rimontato al momento del tiro. 

77' - Si ferma Buongiorno: crampi anche per lui. Il Napoli prova ancora a farsi avanti, Cancellieri riesce ad allontanare il pericolo in area di rigore.

75' - Rientra adesso Giovane. Intanto fallo di Alisson Santos su Cancellieri.

73' - Problemi per Giovane che si ferma. Entra in campo lo staff medico, Napoli momentaneamente in dieci.

72' - Ultima sostituzione per il Napoli: Politano fa spazio a Mazzocchi.

70' - Ancora un cambio per Sarri: Dele-Bashiru prende il posto di Basic.

69' - Ci prova Politano da fuori: la palla finisce altissima.

68' - Occasionissima per la Lazio. Ancora un contropiede guidato da Noslin, lanciato da Dia. In area Nuno Tavares non riesce a segnare. Ora c'è Basic a terra, ha i crampi.

65' - Noslin si ferma a terra: ha i crampi.

63' - Altri due cambi per il Napoli: escono Spinazzola e Lobotka, entrano Gutierrez e Giovane.

60' - Lobotka resta a terra dolorante dopo un contrasto con Taylor. Ammonito il centrocampista della Lazio. Tre cambi per Sarri: fuori Zaccagni, Cataldi e Gila, dentro Dia, Patric e Provstgaard.

58' - Prova a rspondere subito il Napoli. Calcia Alisson Santos: palo esterno.

57' - GOOOOOOLLLLL DELLA LAZIO!!! Ancora un contropiede. Buongiorno manca l'anticipo su Noslin che lancia Nuno Tavares. Il suo cross arriva a Cancellieri che manca il controllo: la palla finisce a Basic che buca Milinkovic-Savic. È 0-2!

54' - Occasione per il Napoli. Si accende Alisson Santos che supera Lazzari e cerca il cross per Hojlund, che però non riesce ad arrivare sul pallone che finisce tra le braccia di Motta.

52' - Rischia tanto Lazzari che sbaglia il controllo e regala il contropiede a Spinazzola, che poi si fa recuperare. La palla finisce fuori: rimessa dal fondo.

50' - Altra occasione per la Lazio. Gila sradica il pallone dai piedi di Hojlund e fa partire il contropiede: Zaccagni serve Noslin in area, che però si allarga troppo e calcia male. 

48' - Si fa avanti il Napoli con Politano prima e Hojlund poi: chiudono l'azione rispettivamente Cataldi e Romagnoli.

47' - Ripartenza della Lazio con Taylor. Il centrocampista olandese parte da solo da centrocampo e arriva a calciare verso la porta, ma il suo tiro finisce a lato.

46' - Inizia il secondo tempo. Due cambi per Conte: fuori Anguissa e De Bruyne, dentro Elmas e Alisson Santos.

PRIMO TEMPO

45'+1 - Fine primo tempo. Lazio in vantaggio al Maradona grazie al gol di Cancellieri.

45'+1 - Brivido per il Napoli. Buongiorno sbaglia il passaggio per Milinkovic-Savic, uscito fuori dalla porta, con Noslin. Rischio autogol, poi rientrato.

45' - Un minuto di recupero.

43' - Risponde ancora Milinkovic-Savic! Zaccagni serve Nuno Tavares a sinistra che calcia in porta: attento il portiere del Napoli.

42' - Prova a farsi vedere anche Lazzari che calcia da lontano. Blocca a terra Milinkovic-Savic.

39' - Basic difende palla, Spinazzola fa fallo. La Lazio può ripartire.

38' - Gira palla ora il Napoli a caccia dello spazio giusto per attaccare.

35' - Occasione per la Lazio: Milinkovic-Savic para il tiro di Cancellieri deviato da Olivera. Sulla respinta non riesce a segnare Noslin, che voleva il calcio d'angolo.

32' - Fallo di Cataldi su McTominay: ammonito il centrocampista della Lazio.

30' - Sbaglia il rigore Zaccagni, para Milinkovic-Savic. Sulla ribattuta il capitano della Lazio, ostacolato da Cancellieri, spara alto.

29' - Rigore per la Lazio. Sbaglia Buongiorno, Noslin recupera il pallone e parte da solo in contropiede. Di fronte a Milinkovic-Savic, Lobotka lo atterra in area. Giallo per il centrocampista del Napoli e penalty per la squadra di Sarri.

27' - Ci prova Anguissa in acrobazia. La palla era finita sul secondo palo dopo la deviazione di testa di Cancellieri. Il tiro del centrocampista del Napoli, però, finisce fuori.

26' - Ferma il gioco Zufferli: colpo alla testa per Romagnoli dopo uno scontro con Anguissa. Dopo qualche secondo a terra, il centrale della Lazio si rialza.

24' - Si fa vedere avanti il Napoli: De Bruyne imbuca per Hojlund, provvidenziale Romagnoli in scivolata.

23' - Zaccagni lancia in profondità Nuno Tavares che cerca Cancellieri in mezzo. Interviene Olivera a salvare tutto.

22' - Ci prova da fuori De Bruyne: palla alta di molto.

21' - Occasione per il Napoli. Cross pericoloso di Politano: McTominay manca il tap-in e la palla attraversa tutta l'area di rigore.

19' - Chiude Olivera su Noslin, servito in profondità da Zaccagni.

16' - Contropiede sprecato dalla Lazio iniziato da Basic e arrivato fino a Zaccagni a sinistra. Il capitano, però, ha sbagliato l'ultimo passaggio proprio per il croato che si era inserito in area di rigore. Si rialza intanto Cancellieri per un colpo subito da Lobotka.

13' - Pericoloso il cross di Politano: la palla attraversa l'area piccola e viene bloccata a terra da Motta.

12' - Spinazzola crossa verso Politano: interviene Zaccagni di testa, è calcio d'angolo per il Napoli.

11' - Crossa Politano dalla fascia, Motta allontana il pallone in uscita.

10' - Ci prova da fuori Basic: tiro troppo debole, facile la presa di Milinkovic-Savic.

9' - Zaccagni protegge palla, fallo di Beukema che lo atterra.

8' - Prova il cross Spinazzola, palla fuori di molto.

6' - GOOOOOOOLLLLLL DELLA LAZIOOOOOOO!!! Triangolo perfetto a sinistra: Zaccagni premia l'inserimento di Taylor, che mette la palla dietro per l'arrivo di Cancellieri che buca Milinkovic-Savic. È 0-1 al Maradona!

5' - Prova a infilarsi Noslin al limite dell'area di rigore, ma McTominay interviene e lo chiude.

3' - Si lancia in avanti Hojlund, ma Gila lo raggiunge e recupera il pallone.

2' - Prima ripartenza della Lazio guidata da Zaccagni e Noslin. Il suo cross però viene bloccato e allontanato da Olivera.

1' - Inizia il match al Maradona!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Napoli - Lazio, gara valida per la 33ª giornata di Serie A. Appuntamento alle 18:00 per il fischio d'inizio del match.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.