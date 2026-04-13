RIVIVI DIRETTA - Fiorentina - Lazio, 1-0 al Franchi: la decide Gosens
Serie A Enilive | 32ª giornata
Lunedì 13 aprile 2026, ore 20:45
Stadio Artemio Franchi, Firenze
FIORENTINA - LAZIO 1-0: 28' Gosens (F)
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Rugani (71' Pongracic), Ranieri, Gosens (80' Balbo); Mandragora, Ndour, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini (84' Solomon). A disp.: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Kospo, Kouadio, Braschi, Deli, Puzzoli, Cianciulli. All.: Vanoli.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic (46' Dele-Bashiru), Patric, Taylor (79' Ratkov); Cancellieri (68' Isaksen), Dia (68' Pedro), Zaccagni (46' Noslin). A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Cataldi All.: Sarri.
Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna); Assistenti: Vecchi - Zingarelli; IV Uomo: Perri; VAR: Paterna; AVAR: Aureliano
Ammoniti: 31' Rugani (F), 64' Noslin (L), 81' Dodò (F), 91' Piccoli (F), 94' Pedro (L)
SECONDO TEMPO
90'+7' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90'+7' Si coordina Pedro, servito da Isaksen. De Gea para.
90'+6' Conclusione di Ndour, la palla esce di pochissimo.
90'+4' Intervento di Pedro su Piccoli, ammonito il biancoceleste.
90'+1' Ammonito Piccoli per proteste.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: 7' di recupero.
84' Sostituzione Fiorentina: fuori Fazzini, dentro Solomon.
81' Ammonito Dodò.
81' Si mette subito in mostra Ratkov, prova la conclusione di testa sul cross di Tavares ma non centra la porta.
80' Sostituzione Fiorentina: fuori Gosens, dentro Balbo.
79' Sostituzione Lazio: esce Taylor, entra Ratkov.
79' Lazio in zona d'attacco. Lazzari prende il tempo a Fazzini, cross sul secondo palo ma non c'è nessuno.
76' Occasione per la Lazio! Gran palla di Isaksen per Noslin che di testa prova la conclusione, ma non centra la porta.
74' Tavares sul pallone, calcia in porta. La palla esce di poco.
73' Isaksen subisce fallo, calcio di punizione per la Lazio da posizione interessante.
71' Sostituzione Fiorentina: fuori Rugani, dentro Pongracic.
68' Sostituzione Lazio: fuori Dia e Cancellieri, dentro Pedro e Isaksen.
66' Si è concluso il check al Var: non ci sono gli estremi per un calcio di rigore, confermato il giallo per simulazione a Noslin.
64' Fabbri richiamato al Var per valutare il contatto in area tra Madragora e Noslin.
64' Ammonito Noslin per simulazione.
63' Noslin per Dia in area di rigore, riesce a liberare la difesa della Fiorentina.
57' Trova lo spazio per andare a calciare Noslin, ma il tiro è alto e finisce oltre la porta.
54' Si ripresenta Noslin dalla bandierina, questa volta sul secondo palo ma non c'è nessuno.
54' Calcia Tavares, tiro basso dalla distanza che viene deviato. Altro angolo per i biancocelesti.
52' Nuovo corner per la Lazio, sempre Noslin dalla bandierina. Cross sul primo palo, libera la difesa viola.
51' Mandragora rischia quasi l'autogol sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Noslin.
50' Cross di Tavares sul secondo palo, libera la difesa della Fiorentina.
46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa.
46' Doppio cambio per la Lazio: fuori Basic e Zaccagni, dentro Dele-Bashiru e Noslin.
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concesso 1' di recupero.
44' Accelerazione di Zaccagni che punta tutti e va al tiro, De Gea si fa trovare pronto.
42' Accelerazione di Taylor, ma Cancellieri rimane dietro e non riesce a sfruttare l'assist.
35' Altra giocata di Dodò, ma Harrison spreca calibrando male il filtrante sul taglio di Piccoli.
31' Ammonito Rugani per un fallo su Dia.
28' Gol della Fiorentina! Ripartenza della guidata da Fazzini che si conclude col tiro col cross di Harrison per Gosens che di testa la mette in rete.
25' Buona palla messa dentro da Dodo per Fabbian, c'è la chiusura di Lazzari.
21' Mandragora commette fallo su Zaccagni, la Lazio guadagna un calcio di punizione da posizione interessante.
21' Tavares punta Harrison, trova il cross. Mette fuori Rugani.
18' Dodo prova la conclusione, ma non centra la porta.
13' Cross di Ndour sul secondo palo a cercare Mandragora, interviene Motta che allontana il pericolo.
10' Ripartenza della Fiorentina con Harrison che mette una buona palla per Piccoli, quest'ultimo calcia col destro. La conclusione finisce di poco alta sopra la traversa.
10' Gran palla in profondità per Cancellieri che attacca la porta, ma c'è la risposta di De Gea.
9' Gosens prova il cross, ma è un passaggio per Motta che viene chiamato in causa per la prima volta dall'inzio del match.
4' Doppio tentativo di Zaccagni: dalla bandierina punta il primo palo, sulla respinta di De Gea prova un'altra conclusione. C'è di nuovo l'intervento del portiere viola.
3' Occasione per la Lazio! Dia allarga per Zaccagni che va al tiro, c'è la parata di De Gea che la devia in angolo.
1' Il primo possesso è della Lazio, subito in avanti per Cancellieri.
1' Fischia l'arbitro: inizia il match!
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina - Lazio, gara valida per il trentaduesimo turno di Serie A. Appuntamento alle 20:45 per il fischio d'inizio del match.
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