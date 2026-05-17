RIVIVI DIRETTA - Roma-Lazio 2-0: la doppietta di Mancini decide il derby
Serie A Enilive | 37ª giornata
Domenica 17 maggio 2026, ore 12:00
Stadio Olimpico, Roma
ROMA-LAZIO 1-0 (40' e 66' Mancini)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (83' Ziolkowski), Ndicka (36' Rensch), Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Dybala (88' Dovbyk), Pisilli; Malen (83' Soulé).
A disp.: De Marzi, Gollini, Angeliño, Dovbyk, Tsimikas, Soulé, Ziolkowski, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy.
All.: Gian Piero Gasperini
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic (79' Lazzari), Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Rovella, Taylor (60' Dele-Bashiru); Cancellieri (71' Isaksen), Dia (60' Maldini), Noslin (79' Pedro).
A disp.: Giacomone, Pannozzo, Gigot, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Cataldi.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Fabio Maresca (sez. Napoli); Assistenti: Peretti - Perrotti; IV Ufficiale: Fabbri; V.A.R.: Di Bello; A.V.A.R.: Abisso
Ammoniti: 22' Taylor (L), 42' Cancellieri (L), 42' Hermoso (R), 64' Tavares (L), 85' El Shaarawy (R)
Espulsi: 70' Rovella (L), 70' Wesley (R)
SECONDO TEMPO
90'+5' Triplice fischio: finisce in questo momento la sfida tra Roma e Lazio.
90'+2' La conclusione di El Shaarawy si perde al lato della porta, con la disperazione dell'intera panchina giallorossa.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri cinque minuti.
89' Il palo salva la Lazio dal gol del 3-0, che avrebbe portato la firma di Dovbyk.
88' Cambia ancora Gasperini: fuori Dybala, dentro Dovbyk.
85' Cartellino giallo per El Shaarawy, che interviene in modo irregolare su Isaksen, e calcio di punizione per la Lazio.
83' Fuori Mancini e Malen, dentro Ziolkowski e Soulé.
79' Fuori Marusic, dentro Lazzari; fuori Noslin, dentro Pedro.
78' Isaksen prova a fare tutto da solo: si prende una spinta da Mancini e finisce a terra, ma anche qui non ci sono gli estremi per il rigore.
77' Calcio di punizione per la Lazio: Basic dalla bandierina, Svilar esce alla perfezione e allontana la palla.
76' Dybala s'invola verso la porta, poi deve rallentare e scarica su Celik, che va alla conclusione. Il tiro è poco preciso, si perde direttamente in out.
71' Cambia ancora Sarri: dentro Isaksen al posto di Cancellieri. Adesso la Lazio si mette 4-4-1.
70' Cartellino rosso per Rovella e Wesley, entrambe le formazioni giocheranno in 10 fino al triplice fischio.
69' Nuova rissa in campo, Rovella e Wesley tra i principali coinvolti, anche se tutto nasce dallo scontro tra Maldini e Malcini.
66' Raddoppio Roma, doppietta Mancini ancora da calcio d'angolo. Azione praticamente gemella rispetto a quella del primo tempo, il difensore salta più in alto di tutti e mette la palla alle spalle di Furlanetto.
65' Deviazione provvidenziale di Furlanetto sulla calcio di punizione di Dybala.
64' Cartellino giallo anche per Tavares, che atterra Dybala al limite dell'area di rigore. Diffidati, salterà anche lui la prossima sfida contro il Pisa.
63' Furlanetto si fa trovar pronto sulla conclusione di Malen!
60' Doppio cambio per Sarri: Dele-Bashiru e Maldini al posto di Taylor e Dia.
59' Cancellieri ancora pericoloso, ma Mancini interviene prima ancora che l'ex Parma possa caricare la conclusione.
58' Dybala per Wesley: Tavares interviene ma senza far fallo, nonostante le proteste da parte dei tifosi della Roma presenti.
56' Wesley mette in out la palla, concedendo l'angolo alla Lazio. Noslin dalla bandierina: la palla passa per tutta l'area, ma non è alla portata di alcun giocatore. Occasione sprecata.
54' L'argentino si occupa anche del calcio d'angolo: nella stessa azione, Celik va a terra dopo un contatto praticamente inesistente con Rovella. Staff medico in campo, Roma che vorrebbe il rigore ma le immagini confermano che non ci sono affatto gli estremi per il penalty.
53' Gila devia in angolo una palla pericolosa di Dybala indirizzata al centro dell'area.
51' Duello Noslin-Rensch, con entrambi che rimangono a terra doloranti. L'arbitro ferma il gioco, ma non sembra necessario neanche l'intervento dello staff medico.
49' La Lazio prova a essere subito aggressiva con Cancellieri, che tanta la conclusione in porta: la palla viene bloccata agevolmente da Svilar.
45' Fischia l'arbitro, inizia il secondo tempo. Un solo cambio per la Roma: fuori Pisilli, dentro El Shaarawy.
PRIMO TEMPO
45'+4' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Roma-Lazio.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri quattro minuti.
44' Hermoso prova a spiazzare Furlanetto con una conclusione potente che però, per fortuna, si perde al lato della rete.
42' Bravo, anche solo per l'intenzione Cancellieri, che penetra in area prima di essere anticipato da Svilar. Rissa in campo tra il calciatore della Lazio ed Hermoso, l'arbitro richiama entrambi e li ammonisce.
40' Arriva il vantaggio della Roma: da calcio d'angolo, il colpo di testa di Mancini, che mette alle spalle di un incolpevole Furlanetto.
39' Bravissimo Provstgaard a disinnescare una possibile occasione per Malen, che si stava involando verso la porta.
36' Primo cambio obbligato per Gasperini: fuori Ndicka, dentro Rensch.
35' Dia per Noslin, che prova la conclusione ma la palla va di poco al lato del palo. Nella stessa azione, si fa male Ndicka, che rimane a terra, soccorso dallo staff medico della Roma.
34' Basic dalla bandierina, Gila di testa ma la palla non inquadra la porta. Comunque una buona occasione per la Lazio.
33' Tavares di scavetto per Noslin, che prova un'ardita rovesciata. Arriva la conclusione di Cancellieri, con la deviazione giallorossa. Sarà angolo per la Lazio.
30' Dia mette la palla in rete ma al termine di un'azione prolungata, con la posizione di off-side dell'attaccante senegalese. Si rimane sullo 0-0.
29' Occasione Roma con Malen, ma Gila fa buona guardia. Poi arriva la conclusione sulla ribattuta di Hermoso, la palla non viene deviata e finisce molto alta, ben sopra la traversa.
26' Tavares s'invola sulla fascia, tenta di mettere una buona palla al centro dell'area, ma la difesa giallorossa allontana. La Lazio rimane comunque in possesso: riparte dalla rimessa laterale.
23' Cancellieri prova direttamente la conclusione in porta: non ha alcun problema Svilar a bloccare la palla.
22' Cartellino giallo per Taylor per il fallo su Dybala: era diffidato, salterà la prossima partita contro il Pisa.
21' La Lazio ha una buona chance di farsi vedere dalle parti di Svilar: Basic riparte, arriva in area ma poi incespica col pallone e la perde.
19' Buon recupero difensivo della Lazio, prima con Provstgaard e poi con Gila. La palla poi arriva a Tavares che la mette in out.
17' Dia in possesso in area di rigore, scivola e si porta direttamente la palla in out. Rimessa dal fondo di Svilar.
15' Scontro El Aynaoui-Taylor, con quest'ultimo che resta qualche secondo a terra dolorante. Poi l'arbitro si spiga col giallorosso. Riparte la Lazio.
14' Bravo Dia a far pressing su Svilar dopo essersi liberato della marcatura di Ndicka. Il portiere giallorosso, però, è attento e allontana il pericolo.
10' Altro angolo per la Roma, va Dybala dalla bandierina: la difesa della Lazio è brava a far muro. Sulla ribattuta, ci prova Wesley dalla distanza, attento Furlanetto.
9' Pisilli mette la palla al centro, Provstgaard colpisce inavvertitamente facendo buona guardia su Malen. Bravo Furlanetto a uscire.
8' Il clima si riscalda subito col fallo di Taylor su Hermoso. Calcio di punizione Roma, di cui si occupa Pisilli.
7' Primo squillo della Lazio, con Tavares che crossa per Cancellieri: la palla è troppo lunga e il numero 22 non riesce ad arpionarla.
6' Basic scambia con Rovella, che alla fine mette una palla in area assolutamente innocua cercando di superare la linea difensiva giallorossa, recupera Svilar.
5' La Lazio cerca di prendere le misure e portarsi in avanti: Dia subisce fallo da El Aynaoui, sarà calcio di punizione per i biancocelesti.
3' Primo calcio d'angolo della partita è per la Roma: arriva il colpo di testa di Cristante, con cui non inquadra lo specchio della porta. La palla si perde in out.
2' Hermoso per Wesley, ma c'è la spinta di Marusic sullo spagnolo. L'arbitro vede il fallo e dà il calcio di punizione alla Roma.
1' Fischia l'arbitro Maresca: inizia in questo momento Roma-Lazio.
AGGIORNAMENTO ORE 11.45 - Entrambe le squadre rientrano negli spogliatoi: tra 15 minuti arriverà il fischio d'inizio del match.
AGGIORNAMENTO ORE 11.25 - Subito dopo, è il turno della Roma: parte il riscaldamento pre-gara anche per i giallorossi.
AGGIORNAMENTO ORE 11.22 - Entrano in campo i biancocelesti: iniziano il proprio riscaldamento sul terreno dell'Olimpico.
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Lazio, gara valida per la penultima giornata di Serie A. Appuntamento alle 12.00 col fischio d'inizio del match.