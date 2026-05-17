Ferrajolo: "La Lazio è crollata, ecco quando. La Roma meglio..."

17.05.2026 19:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ferrajolo: "La Lazio è crollata, ecco quando. La Roma meglio..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in collegamento a Radio Radio, Luigi Ferrajolo ha commentato il derby della Capitale vinto dalla Roma contro la Lazio grazie a due gol di Mancini da calcio d'angolo. Nello specifico si è espresso sulla prestazione della squadra di Sarri, uscita di nuovo sconfitta dopo i due risultati negativi contro l'Inter. Di seguito le sue parole.

“Come non avevamo previsto che la Juventus avrebbe perso, non possiamo sapere cosa accadrà alla prossima. La Roma deve ancora vincere a Verona. La Lazio ha giocato meglio il primo tempo, la Roma molto meglio nel secondo tempo, questo perché la squadra di Sarri ha giocato per due risultati e nel primo tempo poteva andare in contropiede. Quando la Lazio ha subito il gol, non potendo più difendere per ripartire, è crollata e la Roma ha fatto molto meglio”.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.