Ferrajolo: "La Lazio è crollata, ecco quando. La Roma meglio..."
Intervenuto in collegamento a Radio Radio, Luigi Ferrajolo ha commentato il derby della Capitale vinto dalla Roma contro la Lazio grazie a due gol di Mancini da calcio d'angolo. Nello specifico si è espresso sulla prestazione della squadra di Sarri, uscita di nuovo sconfitta dopo i due risultati negativi contro l'Inter. Di seguito le sue parole.
“Come non avevamo previsto che la Juventus avrebbe perso, non possiamo sapere cosa accadrà alla prossima. La Roma deve ancora vincere a Verona. La Lazio ha giocato meglio il primo tempo, la Roma molto meglio nel secondo tempo, questo perché la squadra di Sarri ha giocato per due risultati e nel primo tempo poteva andare in contropiede. Quando la Lazio ha subito il gol, non potendo più difendere per ripartire, è crollata e la Roma ha fatto molto meglio”.