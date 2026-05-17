WOMEN | Serie A, Fiorentina - Lazio: le formazioni ufficiali
Serie A Women Athora | XXII giornata
Domenica 17 maggio 2026, ore 18:00
Viola Park - Stadio Curva Fiesole, Bagno a Ripoli (FI)
FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Faerge, Van Der Zanden, Filangeri, Lombardi; Tryggvadottir, Severini, Cherubini; Bredgaard, Omarsdottir, Eiriksdottir. A disp.: Woldvik, Johansen, Bonfantini, Tortelli, Wijnants, Toniolo, Snerle, Orsi, Bettineschi, Mailia, Bartalini, Curmark. All.: Pablo Pinones Arce
LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-reyes, Connolly, D`Auria; Oliviero, Castiello, Simonetti, Goldoni, Zanoli; Monnecchi, Visentin. A disp.: Karresmaa, Bacic, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Benoit, Mancini, Frenquellucci, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Matteo Dini (sez. Città di Castello); Assistenti: Davide Fenzi - Alberto Callovi; IV ufficiale: Marco Stanzani; Operatore F.V.S.: Simone Iuliano