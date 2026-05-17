Lazio, orgoglio Rovella: il gesto verso la Monte Mario dopo il rosso

17.05.2026 13:40 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, orgoglio Rovella: il gesto verso la Monte Mario dopo il rosso
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Finisce qui la stagione di Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio, protagonista di un’annata maledetta, lascia anzitempo il campo nel derby contro la Roma.

Lo fa a causa di un cartellino rosso rimediato al minuto 69, dopo un capannello che si è acceso nell’area della Roma e che ha visto protagonisti tra gli altri il centrocampista della Lazio e Wesley, i due espulsi.

Proprio nel momento di lasciare il campo Rovella ha guardato la Monte Mario, quasi sfidandola e battendosi il petto sullo stemma. 

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.