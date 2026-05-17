Lazio, si avvicina il calcio d'inizio del derby: le immagini dallo spogliatoio - VIDEO
17.05.2026 10:10 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Mancano poco meno di due ore al fischio d'inizio di Roma - Lazio, un derby particolare che si disputerà in un'atmosfera insolita con il tifo biancoceleste che non sarà presente per dare seguito alla protesta. All'Olimpico è tutto pronto, si attende solamente l'arrivo delle squadre. La società, tramite un video pubblicato sui social, ha condiviso alcune immagini dallo spogliatoio che ospiterà la squadra di Sarri.
🩵 ➡️ #RomaLazio#AvantiLazio pic.twitter.com/4zd6709WHc— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 17, 2026