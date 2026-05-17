Lazio, si avvicina il calcio d'inizio del derby: le immagini dallo spogliatoio - VIDEO

17.05.2026 10:10 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio, si avvicina il calcio d'inizio del derby: le immagini dallo spogliatoio - VIDEO

Mancano poco meno di due ore al fischio d'inizio di Roma - Lazio, un derby particolare che si disputerà in un'atmosfera insolita con il tifo biancoceleste che non sarà presente per dare seguito alla protesta. All'Olimpico è tutto pronto, si attende solamente l'arrivo delle squadre. La società, tramite un video pubblicato sui social, ha condiviso alcune immagini dallo spogliatoio che ospiterà la squadra di Sarri

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