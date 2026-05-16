Lazio, Sabatini: "C'è solo un modo per vincere il derby..."
Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Sandro Sabatini per parlare del derby di domani tra Lazio e Roma, in programma domani - 17 maggio - alle ore 12.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma.
DERBY E MOTIVAZIONI - "Sarri non ha alternative. La Lazio dovrà puntare sull'orgoglio, sull'importanza del derby. Poi però ci sono anche i valori in campo. Comunque la rigiri questa squadra è inferiore alla Roma. L'addio di Sarri potrebbe essere anche un motivo di scoramento per la squadra. Poi la partita va giocata, io credo che ce la metteranno tutti. Io credo che anche da parte della Lazio ci saranno le motivazioni".
PAROLE GASPERINI - "Giocare a mezzogiorno non piace a nessuno. La situazione è complicata per tutti. Le dichiarazioni che ha fatto Sarri sulla partita le avrebbe fatte anche Gasperini se si fosse trovato nella sua situazione".