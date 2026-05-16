Lazio, Rambaudi: "Finale preparata male, ora la società ricompatti tutto"
16.05.2026 14:15 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - In occasione del passaggio dalla Promozione all'Eccellenza ottenuto sulla panchina della Luiss, l'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi ha parlato ai taccuini de Il Corriere dello Sport rilasciando anche un commento sulla finale persa dalla Lazio contro l'Inter. Di seguito il suo intervento:
"Una finale preparata male e giocata peggio. Sarri comunque quest’anno mi è piaciuto per come è entrato nella pancia e nella testa della rosa. Adesso la società ricompatti tutto, senza malumori. Deve riportare emozioni e credibilità".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.