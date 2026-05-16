WOMEN | Grassadonia: “Chiudiamo quarti per il bene della Lazio”

Alla vigilia dell’ultimo appuntamento stagionale della Lazio Women, impegnata in casa della Fiorentina, intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club il tecnico Gianluca Grassadonia. Queste le sue parole:“Abbiamo uno scontro diretto a Firenze, sappiamo che ci sono anche Milan e Napoli come inseguitrici. Sarò un finale di stagione importante, dobbiamo tirare fuori il meglio che abbiamo perché siamo in vantaggio su tutte, ma solo la vittoria ci darebbe l’aritmetica certezza del quarto posto”.

“Non mi aspetto clima rilassato da nessuno, non sarebbe successo anche fossimo stati a non giocarci nulla. Va onorata la stagione, l’ultima partita. Abbiamo un obiettivo importante che vogliamo raggiungere e scenderemo in campo con la consapevolezza di voler fare risultato pieno. Conoscendo le mie calciatrici so che vanno sempre alla ricerca del migliorarsi, dell’aggiungere sempre un obiettivo in più. Vedere come lavorano ci dà fiducia per questa partita e lo ha fatto per questo torneo. Faccio i complimenti a loro, è veramente un piacere essere con loro”.

“Il quarto posto sarebbe il coronamento di una stagione piena di sacrifici, in cui le ragazze hanno dato davvero tanto dedicando tutto il tempo che avevano alla Lazio. Sarebbe importante anche per chi dovrà arrivare, perché posizionarsi quarti significa che la Lazio sta crescendo ogni anno, ha un obiettivo costante del migliorarsi e provare a scalare posizioni. Sarebbe importante per tutto il panorama Lazio. La voce? Sono sempre sotto pressione le mie corde vocali, aspettiamo questa partita poi le lasceremo riposare perché ne hanno bisogno”.