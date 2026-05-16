Lazio, che fatica negli ultimi derby: i numeri danno favorita la Roma
16.05.2026 11:30 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - La Lazio non sa più vincere il derby, chissà che non scelga di ricordarsi come si fa per regalare ai tifosi a Sarri e a loro stessi un guizzo dopo la finale persa contro l'Inter. I numeri delle ultime sfide però non lasciando ben sperare. Come riporta Il Corriere dello Sport, la Roma ha vinto tre delle ultime quattro partite (1N) contro la Lazio, tra tutti i tornei: tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 13 sfide (4N, 6P). Inoltre, in questo parziale, i giallorossi hanno subito soltanto un gol (nell’1-1 del 13 aprile 2025) tenendo la porta inviolata nelle altre tre occasioni.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.