Di Canio e il derby con Candela: "Ogni tanto ci prendiamo in giro"

15.05.2026 22:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Di Canio e il derby con Candela: "Ogni tanto ci prendiamo in giro"
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© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante della Lazio Paolo Di Canio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della Pompei Legends Padel Cup, torneo che gioca insieme all'ex Roma Vincent Candela. Oltre a parlare del loro rapporto, l'ora opinionista si espresso sul derby della Capitale che si giocherà domenica. Di seguito le sue parole.

"Candela? È sempre una battaglia sportiva, ma noi dobbiamo trovare il modo di far capire che ci vuole l'ardore, la forza, anche qualche scontro al limite di regolamento, che è il sale di ogni partita di calcio, del derby ancora di più. Noi giochiamo in coppia, ogni tanto ci prendiamo in giro, ci divertiamo, è anche la bellezza di attendere un derby che deciderà molto, soprattutto per la Roma in ottica Champions League".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.