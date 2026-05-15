Lazio, Braglia: "Derby alle 12? Sarri deve andare in panchina. Bisogna..."
15.05.2026 19:00 di Christian Gugliotta
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Il derby si giocherà alle 12:00. Dopo giorni di caos, Lega Serie A e Prefettura hanno trovato un accordo, optando per far disputare Roma - Lazio di domenica, invece che lunedì sera come era stato ipotizzato. L'attenzione ora vira su Sarri, che più volte ha espresso il suo disappunto riguardo la possibilità che la straciitadina potesse essere disputata a mezzogiorno.
Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia si è soffermato proprio sull'eventuale assenza del tecnico, esprimendosi così: "Ci deve andare per forza in panchina. Si deve rientrare in una certa normalità".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.