Ex Lazio | Tare lascia il Milan? Arriva l'annuncio di Fabrizio Romano
15.05.2026 18:45 di Christian Gugliotta
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La parentesi rossonera di Igli Tare sembra essere ai titoli di coda. A renderlo noto è Fabrizio Romano che, sul proprio canale whatsapp, ha annunciato la scelta del propietario del MIlan Gerry Cardinale di ratificare l'addio del direttore sportivo a fine stagione. A prescindere da un'eventuale qualificazione in Champions League, dunque, l'ex Lazio lascerà il Diavolo, a un solo anno dal suo arrivo.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.