Lazio, De Carolis: "Sarri ha ragione, una follia giocare il derby alle 12.00"

Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Guido De Carolis ha detto la sua sulla questione derby: “Secondo me aveva ragione Sarri a non volerci andare, ma in quanto persona intelligente credo che presenzierà. Ribadisco comunque che fosse nel giusto, dato che giocare alle 12:00 è una follia. Chi ha fatto il calendario ha sbagliato a pieno".

"Ad ogni modo bisogna dire che lui è stato l’unico a prendere posizione contro ciò che è accaduto e, inoltre, ha sempre detto che detesta giocare all’ora di pranzo e se fosse per lui giocherebbe solo alle 15.00. Al di là dell’opinione a me piace Sarri perché è l’unico che ha il coraggio di criticare apertamente il sistema”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.