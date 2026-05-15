"Gasperini vuole Greenwood": ecco la prima richiesta alla Roma
15.05.2026 15:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Al via le riunioni tra Gasperini e Ryan Friedkin per programmare il futuro della Roma. Si è già parlato di mercato in vista della prossima stagione, così da provare ad anticipare la concorrenza sui vari obiettivi. Secondo quanto riferito dalla trasmissione radiofonica Te la do io Tokyo in onda sulle frequenze di Tele Radio Stereo, uno dei nomi fatti dal tecnico giallorosso alla dirigenza sarebbe quello di Mason Greenwood.
In estate l'attaccante inglese potrebbe lasciare il Marsiglia: su di lui c'è anche la Juventus oltre a diverse big europee. In passato era stato molto vicino alla Lazio, che però non ha mai affondato il colpo. Ora potrebbe sbarcare nella Capitale, ma sull'altra sponda del Tevere.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.