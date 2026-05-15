Lazio, Sarri ai saluti? Lotito segue anche Runjaic: i dettagli
15.05.2026 12:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Quanti dubbi sul futuro. Tutte le incertezze (o quasi) verranno chiarite solo dopo il derby, quando Lotito e Sarri si incontreranno per stabilire se proseguire insieme o separarsi per la seconda volta. La priorità ce l'ha la gara contro la Roma, poi si metteranno le basi per la prossima stagione della Lazio.
In caso di addio di Mau, il presidente biancoceleste starebbe già cercando il suo possibile sostituto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i nomi presenti sul taccuino ci sarebbe anche quello di Kosta Runjaic, che ha un contratto fino al 2027 con l'Udinese. Al momento i bianconeri si trovano a 50 punti, una sola lunghezza proprio dietro alla Lazio a quota 51.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.