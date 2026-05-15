Lazio, ora si decide il futuro: fissato l’incontro tra Sarri e Lotito

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Centottanta minuti prima della fine di una stagione che rischia di essere terminata in anticipo. C’è il derby da giocare, certo, ma la delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia ha segnato lo spogliatoio della Lazio e rischia di appesantire anche le ultime due uscite del campionato. Soprattutto, però, rischia di pesare sul destino di un Maurizio Sarri mai così esplicito sul futuro come dopo la gara di coppa: “Il mio futuro è in discussione da entrambe le parti. Questa squadra è migliorata dal punto di vista mentale, ma manca qualità tecnica per essere competitivi con le prime sei big del campionato”, ha spiegato il tecnico.

Sarri ha osservato la sua Lazio cadere contro l’Inter da un gabbiotto in cima alla tribuna Monte Mario, triste replay di quanto accaduto in quel maledetto Lazio - Udinese che portò poi alle dimissioni del tecnico. Nessuna dimissione, però, è in programma questa volta: la storia sarà diversa perché diverso è anche lo scenario. La mancata qualificazione europea, però, mette in ginocchio la situazione economica del club, che non potrà contare sugli introiti UEFA e quindi vedrà complicarsi la strada che dovrebbe portare ai rinnovi dei tanti giocatori in scadenza e soprattutto a un mercato estivo con più interrogativi che mai.

La mano di Sarri, miracolosa nel tenere unito contro ogni difficoltà il gruppo, nulla ha potuto di fronte al colosso Inter, fuori portata per la sua Lazio. E ora ci sarà da sedersi intorno a un tavolo per valutare quale strada prendere per la prossima stagione. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, Sarri e Lotito si incontreranno dopo la gara che i biancocelesti giocheranno contro la Roma. “Si troveranno le vie d'uscita, se non si è contenti del rapporto”, per citare le parole dello stesso tecnico dopo la sconfitta di Firenze. O in alternativa si andrà avanti insieme, scenario che però a oggi pare complesso perché al netto del risultato sportivo ci sono anche rapporti sempre più tesi dopo una stagione di pubbliche frecciate a distanza. La Lazio rimane nel cuore di Sarri, che le dà priorità ma pretende garanzie scritte. La palla passerà a Lotito: dopo il derby si deciderà una gran fetta del destino dei biancocelesti.

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