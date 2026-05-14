Milan, Brambati svela: "Allegri era preoccupato già dopo la Lazio..."

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex calciatore Massimo Brambati ha svelato un retroscena sul Milan e Massimiliano Allegri ai microfoni di TMW Radio. Secondo Brambati, il tecnico rossonero aveva intravisto i primi scricchiolii già dpo la sconfitta contro la Lazio. Ecco di seguito le sue parole.

"Se il Milan non va in Champions è un problemone da tutti i punti di vista. Allegri, con cui ho avuto un contatto quando mancavano 9 partite alla fine, aveva dato la sensazione di essere già preoccupato. E aveva 8-9 punti dalla quinta. Eppure aveva un sentore di qualcosa. Era dopo la partita con la Lazio. Alterco con Ibrahimovic? Mi sono incontrato con un ds e un allenatore a Milano e quando siamo entrati nel discorso Milan mi hanno detto che conta tutto Ibrahimovic. E io pensavo non contasse nulla. E ora esce fuori questo, vuol dire che ha davvero grande peso. Avevo visto scomparire Ibra ultimamente, invece. Capisco che vanno date spiegazioni tecniche, ma serviva che qualche altro in società ci mettesse la faccia. Graziani ha detto che ha visto la squadra senz'anima e condivido questo pensiero. Spenta fisicamente ma anche mentalmente".