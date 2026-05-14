Lazio, Cassano attacca Sarri: "Se ne deve andare!"

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Il giorno dopo la finale di Coppa Italia, durante 'Viva el Futbol', Antonio Cassano ha detto la sua sulla prova dell'Inter e su quella della Lazio, esprimendosi in toni durissimi nei confronti dell'ambinete baincoceleste.

"L’idea che ho io è che La Lazio poteva stare lì fino a domani, ma non sarebbe comunque riuscita a fare gol, non riusciva a fare niente. L’Inter ha gestito dall’inizio alla fine, la Lazio ha fatto qualcosina nella ripresa, ma niente di particolare”.

“L’Inter ha aperto le marcature con un autogol su calcio d’angolo, ha raddoppiato sull’errore di Nuno Tavares, e poi ha gestito i ritmi e i tempi, poteva fare anche il terzo. La Lazio poca roba, l’anno prossimo devono fare qualcosa di importante, è giusto che Sarri vada via, ci vuole aria fresca. Non ho capito come abbia impostato la partita, al posto di un centrocampista basso ha messo un difensore centrale come Patric".