Pedro saluta in lacrime la sua Lazio: solo con il Barcellona ha giocato più partite
RASSEGNA STAMPA - Pedro aveva sperato in un finale diverso: voleva salutare la Lazio con un trofeo e, chissà, magari con un altro gol decisivo in finale. Entrato negli ultimi minuti contro l’Inter, ha provato a dare energia alla squadra, spinto anche dai fischi dei tifosi nerazzurri che ricordavano ancora la sua doppietta decisiva per lo scudetto del Napoli nella scorsa stagione.
La sua grinta però non è bastata a cambiare il risultato. Dopo il triplice fischio, a prescindere dal risultato, la squadra è andata sotto la Curva per applaudire Pedro assieme ai tifosi, che lo hanno accolto con uno striscione dedicato: “Grazie campione”.
Lo spagnolo, visibilmente emozionato, non è riuscito a trattenere le lacrime mentre salutava i tifosi biancocelesti, che lo hanno sempre sostenuto dal suo arrivo nella Roma biancoceleste. Un rapporto fatto di amore, ma anche di fedeltà, dal momento che quella della Lazio è diventata la seconda maglia più indossata della sua carriera, dietro solo a quella del suo Barcellona.