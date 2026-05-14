Inter, Chivu a Mediaset: "Vincere non è mai scontato. Sul futuro..."

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Conclusi i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia, Christian Chivu ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita di Lazio - Inter. Di seguito le sue parole.

"Vincere non è mai scontato, due trofei non sono mai scontati a prescindere dal nome della squadra. Merito di società, tifosi e giocatori, han dato l'anima. Sempre a testa alta, hanno lavorato sodo. Ci sono stati alti e bassi, ma la stagione è positiva. Abbiamo giocatori forti, i nuovi si sono calati nella realtà, abbiamo dato il massimo per raggiungere i nostri sogni. Futuro? Il calcio è fatto di momenti, ce li godiamo, viviamo il quotidiano. Io do il mio meglio per il gruppo, spendo tanto tempo a pensare a cosa fare e dire. Potevamo far meglio in Champions, abbiamo margini di miglioramento, il futuro ci permette di approcciare in maniera più serena alla prossima stagione, le aspettative sono alte ma dobbiamo farci trovare pronti".