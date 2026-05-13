Derby, la Lega Serie A ha depositato il ricorso al TAR: ora si decide sull'orario
13.05.2026 23:22 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Tuttomercatoweb.com
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La Lega Serie A ha depositato il ricorso al Tar contro la decisione del Prefetto di Roma di far disputare il derby della Capitale lunedì alle 20.45. Lo racconta Sky Sport che spiega come l'esito del ricorso sia atteso per il pomeriggio di domani.
La proposta della Lega era stata quella di anticipare il derby fra Roma e Lazio (e di conseguenza altre 4 partite di Serie A) alle 12 di domenica e contestualmente ritardare di mezzora, alle 17.30, l'inizio della finale degli Internazionali d'Italia al Foro Italico. Una proposta che ha trovato il no del Prefetto di Roma, come riportato dall'Ansa. Ora la Lega Serie A affonda con l'ultima arma a sua disposizione, quella del ricorso al TAR.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.