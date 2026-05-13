Lazio, Firmani a LSC: "Con l'Inter faremo una grandissima partita. Il tridente..."
Fabio Firmani ai microfoni di Lazio Style Channel ha presentato la finale di Coppa Italia Lazio – Inter: “L’Inter parte favorita, ma nelle partite uniche quando è sfavorita riesce sempre a tirare fuori una prestazione di cuore. Nella testa di un giocatore c’è adrenalina, può giocare un ruolo fondamentale questo. Stasera farà una grandissima partita la Lazio, poi per il risultato vediamo. Vedo da entrambe le compagini giocatori di talento che possono fare male, la Lazio ha un tridente che potrebbe essere pericoloso stasera. Guarderò sicuramente alla compattezza questa sera, devi cercare di non lasciare spazi tra le linee, pressare a tutto campo. Questo può fare la differenza. Mi aspetto una Lazio aggressiva.
C’è il gemellaggio sì, ma in campo ci sono sempre state sfide importantissime in cui spesso la Lazio ha ribaltato il risultato”.