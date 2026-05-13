Lazio - Inter, Ponte Milvio si riempie: la carica dei biancocelesti - FT&VD

13.05.2026 19:08 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio - Inter, Ponte Milvio si riempie: la carica dei biancocelesti - FT&VD

Poche ore al calcio d'inizio di Lazio - Inter, valida per la finale di Coppa Italia. A Ponte Milvio si stanno radunando man mano i tifosi biancocelesti che poi prenderanno posto all'Olimpico per sostenere la squadra di Sarri. Tra cori, sciarpe e bandiere, il clima si sta facendo sempre più caldo.

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Coppa Italia, Lazio - Inter: tifosi a Ponte Milvio