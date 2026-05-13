Lazio - Inter, i tifosi nerazzurri ricordano Gabriele Sandri: "Questa finale è per te"
13.05.2026 21:24 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Un bellissimo momento di tifo e di ricordo ha unito Lazio e Inter durante la finale di Coppa Italia. Prima della mezz'ora di gioco i supporter nerazzurri hanno infatti esposto uno striscione in ricordo di Gabriele Sandri.
"Il popolo interista ricorda Gabriele Sandri. Questa finale è scolpita nella tua memoria", questo il messaggio che ha provocato un lunghissimo e sentito abbraccio di tutto lo stadio.
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autore
Jessica Reatini
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