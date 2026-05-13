Lazio, Boksic a LSC: "Questo stadio è emozionante. La Coppa deve andare alla Lazio"
13.05.2026 20:23 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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Ospite ai microfoni di Lazio Style Channel prima di Lazio - Inter, finale di Coppa Italia Alen Boksic ha commentato: “È molto bello emozionante, lo stadio è pieno, caldo come ci serve per vincere. È stato un anno complicato, spero che si concluda bene, che si vinca anche se odio che l’Inter sia favorita. Non conta nulla, ma oggi giochiamo una finale in casa, si deciderà anche su episodi e dettagli. Sarri ha ragione, si deve lavorare a livello mentale e avere pazienza. La qualità c’è per risolverla. Uomo del match? Chiunque basta che la Coppa rimanga qua".