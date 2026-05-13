DIRETTA - Lazio-Inter 0-2: nerazzurri raddoppiano con Lautaro
Coppa Italia Frecciarossa | Finale
Mercoledì 13 maggio 2026, ore 21:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-INTER 0-1 (14' Marusic aut., 35' Lautaro Martinez)
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Lazzari, Cataldi.
All.: Marco Ianni
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.
A disp.: Sommeri, Di Gennaro, de Vrij, Luis Enrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Mosconi, Esposito.
All.: Cristian Chivu
Ammoniti: 6' Bisseck (I), 15' Bastoni (I)
Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata); Assistenti: Alassio - Baccini; IV ufficiale: Zufferli; V.A.R.: Mazzoleni; A.V.A.R.: Di Paolo
PRIMO TEMPO
35' L'Inter radoppia con Lautaro Martinez, servito da Dumfries che approfitta di un errore grassolano in fase difensiva della Lazio. L'argentino non deve far altro che mettere la palla in rete.
33' Isaksen subisce fallo da Akanji, che scivola e lo travolge, ma per l'arbitro non c'è alcuna irregolarità. Poi Dimarco ferma il gioco mettendo il pallone fuori.
29' Mister Ianni sta chiedendo alla Lazio di uscire un po' per creare maggior pressing sugli avversari. In questo momento della gara, è l'Inter ad avere il pallino del gioco. Martinez ritarda la ripresa del gioco, con i conseguenti fischi dei presenti.
24' Calcio d'angolo per l'Inter, Dimarco dalla bandierina. Sucic per Thuram, la palla finisce in out e secondo l'arbitro non c'è alcuna deviazione. Il guardalinee dice che c'è rimessa dal fondo.
23' Occasionissima Inter con Dumfries: provvidenziale l'intervento di Tavares.
21' Zaccagni mette una buona palla all'interno dell'area di rigore: ma non trova l'incornata di alcun compagno di squadra. Scivola Isaksen.
20' Barella prova il tiro in porta, completamente fuori misura. La palla si alza e si perde ampamente sopra la difesa.
18' La difesa dell'Inter è brava a murare la conclusione di Noslin che, spalle alla porta, prova a girarsi e tentare il tiro in porta.
15' Altro cartellino giallo per l'Inter, questa volta per Bastoni, che ferma Zaccagni in modo irregolare. Sarà calcio di punizone per i biancocelesti.
14' Il primo calcio d'angolo della partita lo batte Dimarco: dalla bandierina, colpisce Thuram, ma alla fine è Marusic che, sfortunatissimo, mette la palla alle spalle di Motta. È il gol del vantaggio dell'Inter.
12' Prima occasione dell'Inter: Barella per il colpo di testa di Lautaro Martinez, con cui però non inquadra la porta.
11' Lazio sempre viva: questa volta Noslin tenta il filtrante per Zaccagni, che non lo segue perché sarebbe stato in posizione di off-side.
10' Ci prova anche Dimarco con le sue solite progressioni dalla fascia: servito da Bastoni, la palla per il nerazzurro è troppo lunga e finisce direttamente in out.
8' Buona progressione di Tavares, che penetra pericolosamente in area di rigore: alla fine finisce a terra, ma per l'arbitro non c'è fallo. Palla ad Akanji che rimette la palla in gioco.
6' Primo cartellino giallo della partita lo rimedia Bisseck nel momento in cui la partita, improvvisamente, si accende.
3' L'Inter trascorre i primissimi minuti di gioco in possesso palla: la squadra nerazzurra prende le misure degli avversari facendo girare la palla in mezzo al campo.
1' Fischio d'inizio dell'arbitro: inizia Lazio-Inter.
AGGIORNAMENTO ORE 20.55 - Le due tifoserie mostrano le rispettive coreografie subito dopo la cerimonia di presentazione della finale di Coppa Italia. Il clima si fa rovente: lo spettacolo - perlomeno sugli spalti - è assicurato.
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta di Lazio-Inter, finale di Coppa italia 2025/26. Appuntamento alle 21.00 per il fischio d'inizio.
Seguono aggiornamenti.