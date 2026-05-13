Coppa Italia, Lazio - Inter: l'Olimpico omaggia Mihajlovic

13.05.2026 20:31 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Coppa Italia, Lazio - Inter: l'Olimpico omaggia Mihajlovic
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Si avvicina il calcio d'inizio di Lazio - Inter, valida per la finale di Coppa Italia. L'Olimpico è gremito, i tifosi sono pronti a vivere e a dare spettacolo sugli spalti. Durante il riscaldamento delle squadre è stato ricordato Sinisa Mihjalovic. L'omaggio da parte di tutto il pubblico che ha fatto scattare un fragoroso applauso per l'ex giocatore scomparso ormai diversi anni fa. 

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