Lazio, senti Ferri: "L'Inter ha più qualità, ma può succedere di tutto"
13.05.2026 20:00 di Simone Locusta
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© foto di Federico De Luca
L'ex calciatore Giacomo Ferri ha parlato ai microfoni di TMW Radio a poche ore dalla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Di seguito le sue parole.
"La finale è sempre una partita particolare. Una partita secca, dove può succedere di tutto, si dice da sempre. L'Inter ha più qualità ma in una partita secca può davvero accadere ogni cosa. Hanno giocato settimana scorsa, quella non era la vera Lazio. Questa sarà molto diversa".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.