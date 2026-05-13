La Lazio si carica in vista della finale: il post sulle note degli Oasis - VIDEO
13.05.2026 17:45 di Simone Locusta
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Manca sempre meno alla partita dell'anno. Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, un match che sarà diverso rispetto a quello di sabato scorso. Le motivazioni saranno diverse, soprattutto per la Lazio. Le parole di Sarri al Quirinale fanno da eco a un ambiente già carico e sono le protagoniste del video social della Lazio, mentre scorrono le immagini dell'Olimpico che si prepara a ospitare la sfida. In sottofondo, un'azzeccatissima "Morning Glory" degli Oasis.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.