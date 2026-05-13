Lazio, Stendardo: "Sarri oltre le difficoltà. Inter? La finale sarà aperta e..."

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© foto di Federico De Luca

Intervistato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l'ex difensore Guglielmo Stendardo ha parlato della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, oltre a esprimere il suo pensiero sulla stagione biancoceleste e il lavoro di Sarri. Di seguito le sue parole.

“Nonostante le difficoltà, Maurizio Sarri ha gestito alla grande la Lazio facendo necessità virtù visti i problemi sul mercato. In campionato l’obiettivo del mister poteva essere diverso, però in finale di Coppa Italia la Lazio ci è arrivata: sta dimostrando di voler chiudere nella maniera migliore possibile la stagione”.

“Gila è tra i migliori in Serie A? Sono d’accordo perché con Romagnoli si completano. Sono due giocatori importanti e che stanno facendo la differenza in casa Lazio: soprattutto Gila a fronte di una grande stagione. Io sono stato sette anni alla Lazio, e per me è una piazza importante con delle aspettative molto alte e non è sicuramente facile. La fratture e vicissitudini non hanno sicuramente aiutato nell’arco della stagione. Mi auguro che il rapporto possa ricongiungersi tra le parti”.

“Lazio - Inter? Mi aspetto una finale molto aperta e giocata in una grande cornice di pubblico. L’Inter ha i favori del pronostico avendo la squadra più forte, ma la Lazio vorrà giocarsela alla pari per entrare in Europa. Sarà una partita interessante”.