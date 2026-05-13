Calciomercato Lazio | Il Como tiene d'occhio Pellegrini: le ultime
13.05.2026 12:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Europa vuol dire Italia. Strano ma vero, per il Como. Per giocare oltre i confini nazionali l'anno prossimo, la società lariana dovrà ingaggiare diversi giocatori azzurri per adeguarsi a quanto richiesto dalle norme. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, un nome su tutti che interessa è quello di Cambiaso della Juventus, molto apprezzato da Fabregas.
Ma non solo: Suwarso ha messo nel mirino anche Cambiaghi del Bologna (dal costo di circa 15 milioni di euro), Parisi della Fiorentina, Venturino della Roma e Pellegrini della Lazio. Il nome del terzino biancoceleste è gradito da tempo al Como, che in estate potrebbe spingere per l'acquisto. Al momento, però, il sogno (più di tutti) sembra essere Cambiaso.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.