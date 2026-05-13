ESCLUSIVA - Cribari: "La Lazio è unica, con Sarri può fare la storia"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - In Brasile c'è un tifoso in più: "Insieme alla mia famiglia saremo pronti a guardare la partita e a fare il tifo per la nostra Lazio". A parlare è Emílson Cribari, che ha vestito la maglia biancoceleste per cinque anni vincendo la Coppa Italia del 2009 contro la Sampdoria. Ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, l'ex difensore ha ricordato quel trionfo parlando anche della finale che la squadra di Sarri dovrà giocare contro l'Inter. Di seguito le sue parole.

Hai vinto la Coppa Italia del 2009 contro la Sampdoria: che ricordi hai di quel trionfo?

"La Coppa Italia del 2009 è stata qualcosa di veramente speciale: eravamo un gruppo unito già da diversi anni e quello è stato il nostro primo trofeo. È stato il giusto premio per tutti noi e per mister Delio Rossi dopo anni di sacrifici. Vincere a Roma ti lascia un ricordo indelebile, è un momento che segna la carriera e il tuo passaggio con la maglia della Lazio. Per me aver vestito questi colori è già un traguardo immenso, qualcosa di molto speciale. E quel trofeo è stata la ciliegina sulla torta del mio percorso, oltre che un ricordo meraviglioso”.

Per molti dei giocatori presenti in rosa sarebbe il primo trofeo con la maglia della Lazio: quanto è emozionante vincere in biancoceleste?

"La passione e l'emozione che si provano indossando la maglia della Lazio sono uniche. Il gruppo di Sarri oggi ha la possibilità di lasciare il proprio segno nella storia di questo club e nel cuore della tifoseria. I veri tifosi della Lazio non dimenticano: ancora oggi ricevo tantissimi messaggi d’affetto. La gente ricorda i tuoi sacrifici, quello che hai dato per la maglia e per loro. Tutti i giocatori devono vivere questa opportunità con il massimo impegno, perché vincere ti cambia la vita e trasforma la carriera di ogni singolo giocatore".

Che approccio servirà alla Lazio nella finale contro l’Inter? I nerazzurri sono favoriti...

"Come tutte le finali va giocata ogni secondo e su ogni pallone con grande intensità. La Lazio deve cercare di dare qualcosa in più in termini di voglia, grinta e coraggio per affrontare una squadra fortissima come l’Inter. Mister Sarri è un allenatore molto intelligente e saprà sicuramente preparare la partita tatticamente in maniera perfetta. La differenza poi la faranno i dettagli: la voglia di vincere i duelli individuali e quella grinta che ti viene da dentro, dal cuore. Solo così la Lazio riuscirà a vincere questo trofeo".

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