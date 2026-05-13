Lazio - Inter, piano sicurezza speciale per la finale dell’Olimpico: i dettagli

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RASSEGNA STAMPA - La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter sarà anche una grande sfida organizzativa. Allo Stadio Olimpico sono attesi circa 65 mila spettatori, distribuiti quasi equamente tra le due tifoserie, in una giornata resa ancora più delicata dalla contemporanea presenza degli Internazionali di tennis al Foro Italico.

Il piano sicurezza è stato definito durante il Tavolo tecnico coordinato dal Questore di Roma insieme a Forze dell’ordine, Lega Serie A e agli enti coinvolti nell’organizzazione. L’obiettivo è garantire ordine e sicurezza attraverso percorsi separati e una gestione accurata dei flussi dei tifosi. Fondamentale sarà l’aspetto logistico: ai sostenitori nerazzurri saranno riservate le aree di Lungotevere della Vittoria, Lungotevere Oberdan e Piazzale Clodio, mentre i tifosi biancocelesti faranno riferimento soprattutto a viale XVII Olimpiade.

L’intera zona dell’Olimpico, ricorda il Corriere dello Sport, sarà controllata da un imponente dispositivo di sicurezza, con pattugliamenti costanti, verifiche preventive e monitoraggio aereo. Anche l’accesso allo stadio sarà completamente digitalizzato: i biglietti potranno essere mostrati solo in formato elettronico e saranno controllati tramite palmari di ultima generazione, pensati per velocizzare le operazioni ai varchi ed evitare criticità prima del calcio d’inizio.

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