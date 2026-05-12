Prandi: "La Lazio non ha nulla da perdere. Sarri? Solo complimenti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Andrea Prandi ha parlato della finale di Coppa Italia che la Lazio dovrà affrontare contro l'Inter facendo anche un bilancio della stagione. Di seguito le sue parole.

"Sensazioni per la gara di domani? La Lazio non ha nulla da perdere e tutto ciò che arriverà sarà tanto di guadagnato. Un’eventuale vittoria rappresenterebbe qualcosa di straordinario in una stagione così complicata. A mio parere, i biancocelesti arrivano alla finale con serenità e in una buona condizione generale".

"Sarri non deve dimostrare nulla. Sia che domani vada bene sia che vada male, il tecnico avrebbe comunque compiuto un capolavoro in questa stagione e, di conseguenza, per lui il risultato passa in secondo piano. Gli introiti derivanti da un’eventuale vittoria nella finale di Coppa Italia rappresentano l’ultimo dei miei pensieri, perché una società professionistica di alto livello non dovrebbe elemosinare risorse di questo tipo, ma avere progetti ambiziosi e una struttura economica solida, aspetti che oggi alla Lazio mancano".

"Domani, comunque vada, dovrà essere una festa per i tifosi e per Sarri, che ormai credo sia vicino all’addio. In ogni caso, non saranno due partite – la finale e il derby – a cambiare il giudizio su questa stagione: che senso avrebbe dare un voto a un’annata del genere? A Sarri si possono soltanto fare i complimenti: quest’anno è stato il vero rappresentante della lazialità e, senza di lui, non so come sarebbero andate le cose".