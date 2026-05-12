Lazio, come si batte l'Inter? Le indicazioni di Sarri in conferenza
12.05.2026 20:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Quale sarà la chiave che la Lazio dovrà utilizzare per scardinare l'Inter e vincere la Coppa Italia? Maurizio Sarri prova a dare una sua lettura nella conferenza stampa di presentazione alla vigilia del match.
"Se l'atteggiamento mentale è quello di sabato, la tattica non conta niente. Se abbiamo mentalità, ma non attacchiamo gli spazi, allora non ci fai nulla. Abbiamo preparato qualcosa di diverso per domani".
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.