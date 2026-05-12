Lazio, Piscedda: "Finale? Un giocatore può fare la differenza..."

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Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale alla vigilia della partita tra la Lazio e l'Inter, valida per la finale di Coppa Italia e in programma domani alle 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma.

DOPPIO CONFRONTO - "La brutta figura di sabato non deve portare scorie. Di solito non le porta, queste sono leggende metropolitane. Finite queste partite devi dimenticarti sia le cose belle che le cose brutte. Sappiamo benissimo che come rosa l'Inter è oggettivamente superiore, ma in una partita secca può succedere di tutto. La Lazio sarà molto diversa da quella di domenica, perché altrimenti ne prende sei".

SINGOLI - "La differenza può farla Taylor. Si è riposato, e poi è un giocatore che ha una mentalità europea proprio nel modo di giocare. Uno con quelle caratteristiche può emergere anche contro il centrocampo dell'Inter. Tavares è uno che spinge a prescindere da chi ha davanti, non si fa problemi se c'è Dumfries, e questo è positivo. Se si intestardisce a difendere però non è più un valore aggiunto e smette di essere un'arma".