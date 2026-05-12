Coppa Italia | Lazio - Inter, parla Totti: "Ecco cosa spero". E sul derby...
12.05.2026 21:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
Intervistato da Radio Tv Serie A, l'ex capitano giallorosso Francesco Totti ha parlato della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter e sul percorso della Roma di Gasperini in campionato. Di seguito le sue parole.
“Lazio - Inter? Spero che sia una bella partita, si affrontano due belle squadre. L’Inter è più avvantaggiata vedendo quello che ha fatto durante l’anno, è la squadra da battere. Poi è una finale e tutto può succedere. Roma in Champions? Non dipende da noi, ma dai risultati delle altre. Dobbiamo fare due vittorie”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.