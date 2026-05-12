Lazio, Sarri su Pedro: "Nelle finali si esalta. Era acciaccato, ma..."
12.05.2026 18:50 di Christian Gugliotta
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Nella conferenza stampa tenutasi alla vigilia della finale di Coppa Italia, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri si è soffermato su Pedro, parlando delle sue condizioni e dell'impatto che può avere in gare di questo genere. Queste le sue parole:
"Pedro è stato acciaccato fino a stamattina, oggi ha lavorato, per domani penso sia a disposizioine. Lui di solito è uno specialista di queste partite. ha segnato nell'80% delle finale che ha fatto, riesce a tirare fuori tutto, speriamo lo faccia anche domani, pure se è uscito un po' acciaccato da sabato".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.