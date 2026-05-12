Coppa Italia, Panucci: "Inter più forte della Lazio, ma se sei sfavorita..."

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christian Panucci, ex difensore di Roma e Inter, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset in vista della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Di seguito le sue parole.

FAVORITA - "L'ultimo turno ci ha detto che l'Inter sta bene ed è sicuramente più forte della Lazio, ma in una partita secca tutto può succedere e il calcio ci insegna che nelle finali se non sei favorito dai sempre qualcosa in più. Chiaro che se devo mettere un euro lo metto sull'Inter, ma sono convinto che sarà una bella finale".

UOMINI CHIAVE - "L'Inter ne ha tanti. Il fatto che ci sia Lautaro per tutta la squadra è un bel messaggio, sembra che tutti si gasino un po' quando c'è. La Lazio è squadra, poi è chiaro che Zaccagni è un giocatore che adoro perché fa uno contro uno e rompe le partite. Lui può fare la differenza in partita secca".



CHIVU VS SARRI - "Ricordo di aver detto a inizio stagione che per un ex giocatore è più facile allenare l'Inter che una squadra piccola. Chivu è stato bravo, ha portato il gruppo dalla sua parte e la società l'ha aiutato. Ha fatto una grande cosa e gli vanno fatti i complimenti. Dall'altra parte c'è un maestro: ha vissuto una situazione complicata, nonostante non si sia trovato d'accordo sul mercato è andato avanti. È ottavo in campionato e in finale, ha fatto un grandissimo lavoro e questa sarebbe la ciliegina perché ha tenuto duro alla grande".