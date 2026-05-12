Abodi duro sul derby: "Occasione persa, siamo al servizio delle tifoserie"

A margine dell'evento al Quirinale in occasione della fiale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma mercoledì 13 maggio, è intervenuto il Ministro per lo Sport Andrea Abodi in merito a un altro tema caldo in questi giorni per la Capitale: la data e l'orario per il derby tra Roma e Lazio, con tutte le polemiche e le difficoltà dovute alla concomitanza con gli Internazionali di Tennis. Di seguito le sue parole.

"Quando si arriva a questo punto già si è persa un'occasione, e che ci si ritrovi davanti a un giudice secondo me è un segnale non di come si è arrivati ma di come si è partiti. Lezione per l'anno prossimo? Ci sono sempre delle lezioni e ogni volta ce n'è una nuova, ma ce ne sono state anche di precedenti. Quando il calendario degli eventi sportivi è una tradizione che si rinnova, quegli elementi lì devono essere dei punti fermi, bisogna mettersi in testa che tutta questa organizzazione vive per servire al meglio gli appassionati, le tifoserie. Se perdiamo di vista l'obiettivo diventa una ruotine stanca che perde di vista le priorità".