Pazzini: "Zaccagni simbolo della Lazio, farà di tutto per esserci con l'Inter"
12.05.2026 18:30 di Simone Locusta
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L'ex attaccante Giampaolo Pazzini ha parlato di Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ai microfoni di Radio TV Serie A. Secondo Pazzini, l'ex Verona farà di tutto per esserci in finale contro l'Inter. Ecco di seguito le sue parole.
"Zaccagni è il giocatore simbolo della Lazio, quest'anno si è visto in pochi frangenti il vero Zaccagni, è stato sempre affranto dagli infortuni. Negli ultimi due anni ha avuto una crescita come capitano, la fascia gli ha dato tanta responsabilità, gioca molto di più per la squadra e meno per se stesso. È uno che lascia tutto per la squadra: farà il possibile per esserci domani sera".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.