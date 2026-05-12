Lazio, guai fisici alle spalle per Zaccagni? Il capitano fa chiarezza
12.05.2026 19:00 di Christian Gugliotta
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Il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha parlato delle sue condizioni fisiche alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Inter. Queste le sue parole in conferenza stampa:
“Mi sento bene, ho recuperato dal colpo preso. È stato un bellissimo percorso, abbiamo buttato fuori le due finaliste, siamo andati a Bergamo con personalità. Domani sera ci giochiamo questa bellissima partita che ci meritiamo e vogliamo portarci la Coppa a casa”.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.